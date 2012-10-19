МВД: в агитаторов "Батькивщины" кинули не гранату, а петарду

Об этом сообщил руководитель пресс-службы МВД Владимир Полищук, отметив, что в агитационных палатках были взорваны пластиковые бутылки с петардами и краской.

"Никаких гранат, ничего страшного там не взорвалось", - сказал он.

Со своей стороны пресс-секретарь львовской организации "Батькивщины" Ульяна Сурмай сообщила, что из-за взрывов два человека в шоковом состоянии обратились к врачам.

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Как сообщал УНИАН со ссылкой на Facebook-страницу Леси Оробец, неизвестные забросали три агитационные палатки кандидата от "Батькивщины" Михаила Хмиля во Львове "пластиковыми контейнерами с какой-то взрывчатым веществом".

Сообщалось, что в результате взрывов пострадали два человека.