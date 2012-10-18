Во Львове в палатки оппозиционера бросили взрывчатку: двое пострадавших
18:23, 18 октября 2012Политика
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Во Львове неизвестные бросили в агитационные палатки оппозиционного кандидата от Батькивщины Михаила Хмиля контейнеры "с каким-то взрывчатым веществом".
Фото с Facebook Оробец
Об этом в своем Facebook сообщила Леся Оробец.
"Только что стала свидетелем, как во Львове неизвестные забросали три агитационные палатки кандидата от Батькивщины Михаила Хмиля пластиковыми контейнерами с каким-то взрывчатым веществом", - написала Оробец.
"От взрывов пострадали два человека. Сейчас пострадавших забрала скорая, их состояние неизвестно", - добавила она.
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