Во Львове в палатки оппозиционера бросили взрывчатку: двое пострадавших

Об этом в своем Facebook сообщила Леся Оробец.

"Только что стала свидетелем, как во Львове неизвестные забросали три агитационные палатки кандидата от Батькивщины Михаила Хмиля пластиковыми контейнерами с каким-то взрывчатым веществом", - написала Оробец.

"От взрывов пострадали два человека. Сейчас пострадавших забрала скорая, их состояние неизвестно", - добавила она.