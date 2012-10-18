Во Львове в палатки оппозиционера бросили взрывчатку: двое пострадавших

18:23, 18 октября 2012
Политика
3221

Во Львове неизвестные бросили в агитационные палатки оппозиционного кандидата от Батькивщины Михаила Хмиля контейнеры "с каким-то взрывчатым веществом".

Фото с

Об этом в своем Facebook сообщила Леся Оробец.

"Только что стала свидетелем, как во Львове неизвестные забросали три агитационные палатки кандидата от Батькивщины Михаила Хмиля пластиковыми контейнерами с каким-то взрывчатым веществом", - написала Оробец.

"От взрывов пострадали два человека. Сейчас пострадавших забрала скорая, их состояние неизвестно", - добавила она.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter