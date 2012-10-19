Тигипко: председателем ВР должен стать представитель Партии регионов
После выборов председателем Верховной Рады Украины должен стать представитель Партии регионов.
Об этом заявил заместитель председателя Партии регионов Сергей Тигипко сегодня во время пресс-конференции в официальном пресс-центре партии, сообщили УНИАН в пресс-службе политика.
В частности, он отметил, что после парламентских выборов в системе государственного управления должны произойти кадровые изменения. «Мы спокойно выиграем выборы, сформируем большинство, а после этого будем решать кадровые вопросы. Безусловно, кадровые изменения будут», - сказал он.
С.Тигипко отметил, что принимать решения о кадровых изменениях нужно будет с учетом той поддержки, которую получит Партия регионов в тех или других областях страны.
«По результатам выборов мы увидим отношение людей к местной власти. Власть на местах ближе всех, ее видят больше других», - сказал политик.
Отвечая на вопрос о будущем спикере парламента, С.Тигипко выразил уверенность, что возглавить парламент должен представитель Партии регионов, которая, по его ожиданиям, сформирует большинство в ВР.
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Комментируя заявление одного из лидеров оппозиции относительно того, что после победы оппозиции премьер-министром станет Сергей Соболев, заместитель председателя Партии регионов отметил, что это абсолютно безответственное решение, поскольку этот политик много лет работает депутатом и не имеет достаточного опыта и школы, чтобы возглавить правительство.
«Это просто огромная безответственность в целом - говорить о таком, и более того, соглашаться на такое. Кабинет министров под его руководством будет абсолютно непрофессиональным», - сказал С.Тигипко.