Тигипко: председателем ВР должен стать представитель Партии регионов

Об этом заявил заместитель председателя Партии регионов Сергей Тигипко сегодня во время пресс-конференции в официальном пресс-центре партии, сообщили УНИАН в пресс-службе политика.

В частности, он отметил, что после парламентских выборов в системе государственного управления должны произойти кадровые изменения. «Мы спокойно выиграем выборы, сформируем большинство, а после этого будем решать кадровые вопросы. Безусловно, кадровые изменения будут», - сказал он.

С.Тигипко отметил, что принимать решения о кадровых изменениях нужно будет с учетом той поддержки, которую получит Партия регионов в тех или других областях страны.

«По результатам выборов мы увидим отношение людей к местной власти. Власть на местах ближе всех, ее видят больше других», - сказал политик.

Отвечая на вопрос о будущем спикере парламента, С.Тигипко выразил уверенность, что возглавить парламент должен представитель Партии регионов, которая, по его ожиданиям, сформирует большинство в ВР.

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Комментируя заявление одного из лидеров оппозиции относительно того, что после победы оппозиции премьер-министром станет Сергей Соболев, заместитель председателя Партии регионов отметил, что это абсолютно безответственное решение, поскольку этот политик много лет работает депутатом и не имеет достаточного опыта и школы, чтобы возглавить правительство.

«Это просто огромная безответственность в целом - говорить о таком, и более того, соглашаться на такое. Кабинет министров под его руководством будет абсолютно непрофессиональным», - сказал С.Тигипко.