Яценюк предлагает присыпать ПР нафталином

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня вечером на митинге заявил председатель Совета Объединенной оппозиции «Батькивщина» Арсений Яценюк.

"Сегодня у нас праздник: состоялось последнее перед выборами заседание этой Верховной Рады. Эта Верховная Рада должна уйти в небытие вместе с Партией регионов и президентом Януковичем. И у нас другого пути как объединение демократических сил нет. Только в единстве наша сила! И как только мы победим на выборах - Сергея Соболева назначим премьер-министром Украины", - сказал Яценюк.

При этом он рассказал, что узнал сегодня из интернета, что Николай Азаров завтра, 17 октября в Харькове откроет музей Партии регионов.

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"Предлагаю отправить в музей не только Азарова, но и всю Партию регионов и присыпать их нафталином", - отметил А. Яценюк, сорвав аплодисменты присутствующих.

В ходе встречи состоялся также телемост с жителями 10 районных центров Сумской области: Шостки, Глухова, Конотопа, Кролевца, Ахтырки, Ромен, Лебедина, Тростянца, Бурыни и Краснополья. А.Яценюк ответил на вопросы жителей этих населенных пунктов о пенсионной реформе, возможных фальсификаций на предстоящих выборах, продаже земли и прочее.

В заключение председатель Совета Объединенной оппозиции «Батькивщина» рассказал, что сейчас нынешним правительством уже подготовлены проекты решений о повышении после выборов тарифов на газ, электроэнергию, услуги ЖКХ вдвое, поскольку власть таким образом пытается вернуть деньги за подкуп избирателей. Поэтому А.Яценюк призвал избирателей "ни за какие деньги не продавать свой голос и прийти на выборы".

На митинге в Сумах, по данным регионального штаба Объединенной оппозиции «Батькивщина», присутствовало около 5 тысяч человек. В свою очередь милиция назвала цифру в 2,5 тыс присутствующих. Нарушений общественного порядка во время мероприятия не было.