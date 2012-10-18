Герман рада, что появится еще одно министерство

Как сообщает пресс-служба Партии регионов, во время пресс-конференции Анна Герман акцентировала внимание на том, что глава государства во время выступления на открытии III Спортивного конгресса Украины, отметил, что он готов рассмотреть предложения о создании отдельного центрального органа исполнительной власти по вопросам физической культуры и спорта.

«И когда Президент сказал это, мы поняли, что его намерения твердые. Что министерство, которое будет отдельно заниматься спортом, будет в Украине. Ведь на самом деле это очень нужно », - сказала руководитель официального пресс-центра ПР.

Она отметила, что «в спорте нужны люди, которые хорошо знают этот участок, имеющих там авторитет, которые будут заниматься не только профессиональным, а, в частности, широким массовым спортом». Политик также добавила, что «этот участок работы был очень запущен. И Президент много думал над этим. Мы не раз рассматривали этот вопрос и на Гуманитарном совете. И, наконец, сегодня прозвучала фраза Президента о том, что такой отдельный орган будет. «Я приветствую это и очень рада этому. Думаю, что все спортсмены - тоже », - резюмировала Анна Герман.