Янукович будет думать о создании нового министерства

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в выступлении перед участниками ІІІ Спортивного конгресса Украины.

«Понимаю, что без решения организационно-управленческих вопросов ситуацию трудно сдвинуть с места. Сфера физической культуры и спорта достаточно разветвлена и имеет свою специфику, которую сложно сравнить с другими. Нам стоит также вместе подумать о создании отдельного центрального органа исполнительной власти по вопросам спорта», - сказал В.Янукович.

Также он подчеркнул необходимость уделять особое внимание строительству в Украине детских и юношеских спортивных школ и различных спортивных сооружений.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря 2010 года Президент В.Янукович подписал указ об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти.

В частности, были созданы Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины, Государственная служба интеллектуальной собственности Украины, а также Государственная служба молодежи и спорта Украины в результате реорганизации Министерства образования и науки Украины и Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта.