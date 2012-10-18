Евросуд открыл производство по жалобе Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове сообщил защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко.

«15 октября этого года Европейский суд по правам человека открыл производство по статье 6 и статье 18. Производство открыто. Это базовая большая жалоба. Она содержит ссылку на нарушение целого ряда статей Европейской конвенции, но базовая статья 6 – это право на справедливый суд в комбинации со статьей 18», - сказал С.Власенко.

По его словам, статья 18 – это политические мотивы преследования. «Статья 18 – это другие, нежели установленные конвенцией мотивы применения той или другой статьи. Переводя с юридического языка на человеческий, это означает «политические мотивы преследования», - сказал С.Власенко.

Он отметил, что суд может рассматривать жалобу Ю.Тимошенко по этой статье без открытых слушаний. По мнению защитника, открытые слушания по этой жалобе не являются обязательными, поскольку это дело «очень простое».

«Если суд не принимает отдельного решения слушать в открытом режиме, это значит, что дело будет слушаться в письменном производстве. Для решения этого дела, как по мне, это (открытые слушания – УНИАН) не обязательно. Это дело с юридической точки зрения является очень простым. Очевидным и безусловным является нарушение Европейской конвенции по делу Ю.Тимошенко», - сказал С.Власенко.