Адвокат: Замена судьи не должна затянуть решение ЕСПЧ по Тимошенко

Такое мнение в комментарии корреспонденту УНИАН выразил адвокат Ю.Тимошенко Александр Плахотнюк.

«Я, к сожалению, не могу точно это говорить, я могу только свое мнение высказать. Мне кажется, что это не должно никоим образом отразиться, во всяком случае, на том решении по делу, которое рассматривалось 28 августа, когда были открытые слушания», - сказал А.Плахотнюк.

Адвокат не исключил, что решение по жалобе Ю.Тимошенко уже принято при участии украинской судьи Анны Юдковской, которая ушла в декретный отпуск, и сейчас проходит процедуру оформления.

«Не исключено, что по делу, которое уже рассматривалось, решение уже принято, просто оно оформляется сейчас. Не исключено, что там еще Юдковская принимала решение», - сказал А.Плахотнюк.

Как сообщал УНИАН, в эфире «5-канала» представитель Украины в Европейском суде по правам человека Назар Кульчицкий сообщил, что судью по украинской квоте в ЕСПЧ А.Юдковскую, которая взяла отпуск по уходу за ребенком до конца 2012 года, и которая принимала участие в рассмотрении дела экс-премьера Ю.Тимошенко, заменит судья Станислав Шевчук.

Справка УНИАН. 28 августа ЕСПЧ провел публичные слушания дела "Тимошенко против Украины". После публичных слушаний суд продолжил свою работу в закрытом режиме, а решение будет объявлено позже.

Ю.Тимошенко пожаловалась в Европейский суд по правам человека на нарушение статьи 3 (нечеловеческое обращение), статьи 5 (незаконный арест), статьи 18 (политические мотивы преследования) и статьи 8 (право на частную жизнь) Европейской конвенции по правам человека во время судебного рассмотрения в суде первой инстанции так называемого "газового" дела.