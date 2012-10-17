Янукович советует министрам не испытывать его терпение

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании Комитета экономических реформ.

По словам В.Януковича, ему известно, что некоторые министры тормозят принятие тех или иных важных законов, необходимых для проведения реформ.

«Я все знаю, я работаю с комитетами (ВР - УНИАН) также, я только не понимаю, зачем вам это нужно, или вы думаете, что это кресло, которое вы получили, оно пожизненное. Ну, нельзя так. И у меня терпение кончится когда-то», - сказал Президент.

Он отметил, что вчера наблюдал, как принимались 6 законов в рамках админреформы. «Сколько было суматохи в парламенте, и те, кто засветился там, министры, и они все у меня здесь в списке», - сказал Президент, стуча рукой по столу, и добавил, чтобы они это имели в виду.

«Я внимательно вчера следил, я с депутатами имел разговор, они, в конце концов, меня поняли. Не играйтесь с этими вопросами, уважаемые коллеги, не играйтесь, плохо кончите», - подчеркнул Президент.