Луганская оппозиция подала в суд на мэра

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областного штаба Объединенной оппозици ВО «Батькивщина», 12 октября в Ровеньках в доме культуры имени Горького было проведено собрание общины города с повесткой дня: «Отчет городского головы о проделанной работе за 1-полугодие 2012 года».

«Нашими активистами было зафиксировано, что во время отчета неоднократно проводилась агитация за кандидата в народные депутаты Украины по одномандатному избирательному округу № 111 Александра Коваля. Это является нарушением ст. 74 Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины», которая запрещает в рабочее время должностным лицам органов исполнительной власти проводить предвыборную агитацию в пользу партии или кандидата в депутаты Украины», - сообщили в луганском штабе ВО «Батькивщина».

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В штабе подчеркнули, что А.Коваль не является должностным лицом Ровеньковского городского совета.

«Александр Коваль не является ни должностным лицом исполнительного органа Ровенек, как и не имеет отношения к самому городу. В настоящее время он занимает должность генерального директора ДТЭК «Свердловантрацит», которое находится в г. Свердловске», - завили в «Батькивщине».

По выявленным нарушениям Объединенная оппозиция подготовила исковое заявление в Луганский окружной административный суд и требует признать противоправными действия Ровеньковского городского головы касательно предвыборной агитации в рабочее время. В среду, 17 октября, суд начал рассмотрение данного иска.