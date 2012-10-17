Оппозиция на Луганщине договаривается со Свободой и коммунистами

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель избирательной кампании Объединенной оппозиции в Луганской области Игорь Лиски на пресс-конференции в Киеве.

"Нужно объединить все оппозиционные силы, даже независимых кандидатов, и создать координационные штабы. Мы ведем переговоры с УДАРом, со "Свободой" почти договорились в Луганской области, со многими независимыми мажоритарщиками, чтобы: создать штабы, которые будут координировать противодействие фальсификациям", - сказал И.Лиски.

По его словам, на уровне областных штабов Объединенная оппозиция уже договорилась с партией УДАР и Всеукраинским объединением "Свобода", сейчас обсуждается формат сотрудничества.

И.Лиски сообщил, что в координационные штабы войдут наблюдатели от политсил и члены комиссий, а координироваться их работа будет на уровне штабов местных и областных.

Он также отметил, что сейчас на местах оппозиционные избирательные штабы ведут переговоры о создании координационных штабов. По словам И.Лиски, по некоторым округам Объединенная оппозиция ведет переговоры с кандидатами от Коммунистической партии. "Сейчас актуально скоординировать и направить все усилия на то, чтобы защитить выборы, защитить результаты", - отметил И.Лиски.

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В свою очередь председатель правления Комитета избирателей Украины Александр Черненко высказал мнение, что создание подобных координационных штабов позволяет более эффективно защищать результаты выборов.

"Предыдущие выборы показывали, когда несколько штабов координируют свою деятельность по защите результатов, защита получается лучше. Эффективность будет. Главное, чтобы эта координация не осталась на словах", - сказал он.