Янукович предупредил Богатыреву, что рассмотрит ее работу под микроскопом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор Янукович сегодня на заседании Комитета экономических реформ.

Глава государства заметил, что сегодня наведение порядка на этом рынке происходит не системно.

«Некоторые инициативы, которые были еще два-три месяца тому назад, они подтормозились. Я предупреждаю, Раиса Васильевна (министр здравоохранения Р.Богатырёва – УНИАН), вас лично, как только закончатся выборы, на Совете национальной безопасности и обороны мы рассмотрим все под микроскопом – что выполнено, что не выполнено», - сказал В.Янукович.

При этом он пообещал, что все виновные в торможении решения проблем с ценами на лекарства будут наказаны.

«Если мы найдем исполнителей, которые затормозили этот процесс, они будут за это отвечать, имейте в виду, во главе с вами», - сказал В.Янукович, обращаясь к Р.Богатырёвой.

Вместе с тем он назвал очень важной реформу медицинской сферы, которая сегодня проходит в Украине, и подверг жесткой критике тех, кто выражает недовольство ею, подчеркнув, что не понимает, как у этих людей поворачивает язык критиковать такое важное дело.