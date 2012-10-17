Янукович наставляет священников на путь истинный

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая встречу с руководителями церквей и религиозных организаций сегодня в Киеве.

В.Янукович отметил, что церковь не должна вмешиваться в политический процесс, поскольку это может привести к расколу общества.

Он заметил, что священники могут иметь собственную точку зрения об избирательном процессе, но не должны вести публичную деятельность по этому поводу.

«Знаю, что идут и просьба, и давление, и создаются мотивации. Мы все это делали в своей жизни, но нужно, чтобы это все уже осталось в прошлом», - сказал Президент.

По словам В.Януковича, авторитет церкви должен быть над политической целесообразностью, и должен оставаться «той вершиной, к которой стремятся приобщиться люди, как говорится, с чистой душой».