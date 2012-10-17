Азаров ждет пять тысяч наблюдателей на выборах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Николай Азаров, открывая сегодня заседание Кабинета министров.

"Мы прекрасно понимаем, что все ожидают от нашего государства максимально демократических и прозрачных выборов. Но, в первую очередь, в этом заинтересованы мы сами. Беспрепятственный демократический выбор граждан, борьба политических программ и взглядов – базовые ценности для нас", - сказал Н.Азаров.

По его мнению, только власть, сформированная на таких принципах, будет способна и в дальнейшем осуществлять те масштабные преобразования, какие нужны стране именно сейчас.

"Очередные парламентские выборы в Украине должны быть направлены на развитие государства, а не на его упадок и раскол. И мы сделаем все от нас зависящее, чтобы Украина шла по современному пути, пути прогресса и развития", - отметил глава правительства.

Н.Азаров подчеркнул, что Президент и правительство больше всех заинтересованы в том, чтобы выборы прошли честно и демократически.

"Мы максимально настроены на сотрудничество. Украина открыта для всех наблюдателей, которые имеют желание отслеживать избирательный процесс. Уже зарегистрированы более 1,2 тыс. наблюдателей из разных стран и международных организаций. В целом же ожидается, что участие в наблюдении за выборами примут около 5 тыс. наблюдателей", - отметил Н.Азаров.