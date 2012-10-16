Азаров насмешил рабочих рассказами об их зарплате

Во время сегодняшнего визита премьер-министра Украины Николая Азарова в Запорожье, произошел небольшой инцидент, передают «Запорожье. Комментарии».

Азаров приехал провести встречу с рабочими Запорожского автозавода. Во время беседы премьер заявил, что средняя заработная плата в Украине составляет 3,5 тысячи гривен, на что присутствующие не выдержали и рассмеялись. Глава правительства удивился и поинтересовался, сколько рабочие зарабатывают.

Один из рабочих сообщил, что его зарплата составляет 1,5 тысячи гривен.

«Значит, вы работаете неполный рабочий день», - сказал Азаров.

Рабочий же уверил премьера, что работает полный рабочий день. После этого премьер бросил: «Не полный!» и сменил тему разговора.