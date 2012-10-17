Медиа-мониторинг: ПР заняла 43% новостей

На втором месте - Объединенная оппозиция "Батькивщина" с 13,8%.

Таковы данные медиа-мониторинга Ассоциации «Спильный простир», которые были переданы агентству УНИАН.

В тоже время, пассивно освещалась деятельность партии "Украина-Вперед!" (2,8%) и КПУ (4,2%). Увеличился по сравнению с предыдущими неделями, процент представления "Удар" (6,4%) и "Свободы" (8,8%).

Также медиа-мониторинг определил громкие политические события, которые были представлены на телевидении на прошлой неделе: переговоры между Объединенной оппозицией "Батькивщина" и партией УДАР о согласованных кандидатов в округах; марш в Киеве к 70-й годовщине создания УПА, организованный партией "Свобода", принятие закона о биометрических паспортах депутата "регионала" Василия Грицака, которому якобы подконтрольно предприятие по изготовлению паспортов ЕДАПС.

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«Партия регионов продолжает вести избирательную кампанию через деятельность правительства и президента. В этом общем количестве информации о Партии регионов 21,6% - это чисто партийная деятельность. И около 40% - деятельность чиновников-"регионалов". Доля информации о президенте, который тоже агитирует за партию власти, на телевидении составила чуть более 11% от общего количества о ПР. Официально каналы ни разу не представляли Виктора Януковича как члена партии, но в сюжетах прослеживается скрытая агитация и озвучивание программных тезисов партии», - отмечается в отчете.

Лидерами в доле избирательного контента, относительно общего, являются: TВi (46%), Первый национальный (40%) и 5 канал (36%).