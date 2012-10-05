Госкомтелерадио: Оппозиционные силы рекламируются на ТВ в 1,5 раза больше провластных

Исследование проводится в целях содействия равного доступа участников выборов в эфиров таких телеканалов, как ИНТЕР, 1 +1, ICTV, Новый канал, СТБ, ТРК "Украина", Первый национальный, 5-й канал, сообщает Госкомтелерадио.

Исследование проводится по таким направлениям, как объемы прямой политической рекламы, количество сюжетов и продолжительность эфиров в вечерних новостях, объемы присутствия участников виборов в эфирах популярных ток-шоу, количество сюжетов и продолжительность (хронометраж) эфиров освещения деятельности органов власти в новостях.

Данные мониторинга 24-30 сентября 2012 свидетельствуют, что "оппозиционные" силы по объемам прямой политической рекламы представлены в 1,5 раза больше "провластных". Освещение деятельности "оппозиционных" сил в новостях преобладает над провластными политическими силами: по хронометражу - в 1,2 раза, по количеству сюжетов - в 1,8 раза. Время, выделенное на выступления представителям "оппозиционных" сил в эфирах популярных ток-шоу почти в 3 раза больше времени, которое было у "провластных" спикеров.

Таким образом, учитывая общий хронометраж присутствия "провластных" и "оппозиционных" сил в эфирах телеканалов, "оппозиция" представлена ​​в 1,54 раза больше.

При сложении времени освещения деятельности органов государственной власти к времени присутствия "провластных" партий в эфирах объемы присутствия "оппозиционных" сил будут в 1,15 раза больше.