В сеть слили еще одно «видео Тимошенко» (видео)

Ролик был выложен на YouTube 15 октября, пишет Украинская правда.

На видео видно, как женщина, похожая на Тимошенко, ходит по комнате с ходунками. Также показано, как она сидит за столом, не всегда опираясь на спинку стула, и ходит в шапочке, похожей на банную. Эти кадры датированы 8 августа.

На видео также видно, как якобы Тимошенко выполняет физические упражнения лежа. Эти кадры датированы 10 сентября.