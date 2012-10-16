В сеть слили еще одно «видео Тимошенко» (видео)

18:03, 16 октября 2012
Политика
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В интернете появилась видеозапись с камер наблюдения, на которой записана женщина, похожая на экс-премьера Юлию Тимошенко.

Ролик был выложен на YouTube 15 октября, пишет Украинская правда.

На видео видно, как женщина, похожая на Тимошенко, ходит по комнате с ходунками. Также показано, как она сидит за столом, не всегда опираясь на спинку стула, и ходит в шапочке, похожей на банную. Эти кадры датированы 8 августа.

На видео также видно, как якобы Тимошенко выполняет физические упражнения лежа. Эти кадры датированы 10 сентября.

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