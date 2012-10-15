Минздрав: Немецкие врачи советуют Тимошенко больше двигаться

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

14 октября в ЦКБ «Укрзалізниці» прибыли врачи клиники «Шарите» - председатель правления Карл Макс Айнхойпль, Лутц Хармс и Аннет Райсхауэр, которые осмотрели Ю.Тимошенко, а также совместно с украинскими медиками определились относительно последующих реабилитационных мероприятий. В частности, совместно было принято решение о продолжении терапии.

По словам К.Айнхойпля, врачам удалось достичь успехов в процессе реабилитации Ю.Тимошенко. Он отметил расширение двигательной активности пациентки и снижение болевой симптоматики.

Кроме того, с участием немецких коллег пациентке был проведен ряд плановых медицинских исследований.

Представители клиники «Шарите» совместно с украинскими врачами пришли к выводу о необходимости исключения из процесса реабилитации пациентки ряда терапевтических процедур и подчеркнули необходимость увеличения двигательного режима.

Во время общения с представителями СМИ, по итогам совместного обсуждения с немецкими врачами результатов реабилитационных процедур, первый заместитель министра здравоохранения Раиса Моисеенко заявила, что сотрудничество украинских и немецких медиков носит конструктивный характер.

К.Айнхойпль, в свою очередь, поблагодарил украинских коллег за надлежащее выполнение всех рекомендаций немецких врачей.

На уточняющие вопросы представителей СМИ о возможности Ю.Тимошенко присутствовать на судебном заседании руководитель берлинской клиники отметил, что этот вопрос лежит в правовом, а не в медицинском поле.

Письменные рекомендации по дальнейшей терапии Ю.Тимошенко немецкими специалистами не составлялись, говорится в сообщении Минздрава Украины.