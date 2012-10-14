В Киеве начался ХХV съезд ВО «Свобода»
19:49, 14 октября 2012Политика
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Сегодня вечером в Доме кино в Киеве начался ХХV съезд Всеукраинского объединения «Свобода».
Тягнибок говорит, что некоторых кандидатов могут исключить из списка
Как передает корреспондент УНИАН, делегаты планируют заслушать отчеты руководителей региональных ячеек партии относительно их деятельности в ходе предвыборной парламентской кампании и принять решение о переформатировании избирательного списка партии, исключив из него отдельных кандидатов.
Как сообщал УНИАН, накануне лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок заявил, что на съезде в воскресенье с избирательного списка могут быть исключены отдельные кандидаты в народные депутаты, баллотирующиеся от этой партии.
«Не исключаем, что примем решение о снятии со списка определенной части кандидатов в депутаты, насколько это позволяет украинское законодательство», - отметил лидер партии.
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