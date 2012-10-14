В Киеве начался ХХV съезд ВО «Свобода»

Как передает корреспондент УНИАН, делегаты планируют заслушать отчеты руководителей региональных ячеек партии относительно их деятельности в ходе предвыборной парламентской кампании и принять решение о переформатировании избирательного списка партии, исключив из него отдельных кандидатов.

Как сообщал УНИАН, накануне лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок заявил, что на съезде в воскресенье с избирательного списка могут быть исключены отдельные кандидаты в народные депутаты, баллотирующиеся от этой партии.

«Не исключаем, что примем решение о снятии со списка определенной части кандидатов в депутаты, насколько это позволяет украинское законодательство», - отметил лидер партии.