Тягнибок говорит, что есть два пути: выборы или революция
Лидер Всеукраинского объединения «Свобода» Олег Тягнибок призывает украинцев проникнуться духом Украинской повстанческой армии для восстановления настоящей независимой Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая в Киеве возле памятника Тарасу Шевченко на митинге по случаю 70-й годовщины создания УПА.
«Мы должны взять этот дух – дух армии бессмертных. Мы должны реализовать все постулаты, которые декларировали ОУН-УПА. Мы должны построить такое государство, о котором мечтали наши предшественники, - сказал О.Тягнибок. - Сейчас наша борьба - это парламентские выборы, но мы должны помнить, должны быть внутренне готовы, что есть другой путь – революция, революция за социальную справедливость, за государство Украина. И наша рука не дрогнет изменить все в интересах украинцев».
Сейчас митинг завершился, и его участники выстраиваются для шествия по центру Киева.