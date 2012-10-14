Тягнибок говорит, что есть два пути: выборы или революция

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая в Киеве возле памятника Тарасу Шевченко на митинге по случаю 70-й годовщины создания УПА.

«Мы должны взять этот дух – дух армии бессмертных. Мы должны реализовать все постулаты, которые декларировали ОУН-УПА. Мы должны построить такое государство, о котором мечтали наши предшественники, - сказал О.Тягнибок. - Сейчас наша борьба - это парламентские выборы, но мы должны помнить, должны быть внутренне готовы, что есть другой путь – революция, революция за социальную справедливость, за государство Украина. И наша рука не дрогнет изменить все в интересах украинцев».

Сейчас митинг завершился, и его участники выстраиваются для шествия по центру Киева.