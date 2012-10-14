Врачи говорят, что встречи идут Тимошенко на пользу

Об этом на брифинге в Центральной клинической больнице Укразализныци в Харькове после осмотра Ю.Тимошенко заявил председатель правления Берлинской клиники Шарите Карл-Макс Айнхойпль, передает корреспондент УНИАН.

На вопрос журналистов о том, могут ли частые встречи экс-премьера с защитниками и представителями иностранных делегаций тормозить процесс ее выздоровления, немецкий медик ответил: «Наоборот, личные посещения пациентки помогают улучшить результаты в лечении».

К.Айнхойпль также отметил, что встречи с представителями иностранных делегаций не создают дополнительных стрессов для пациентки.

По словам медика, стресс у пациентки вызывает опасение быть привлеченной к уголовной ответственности по новым обвинениям.

«В первую очередь стресс, обусловленный тем, что пациентка чувствует страх быть задействованной в следующих процессах, что против нее будут выдвигаться какие-то новые обвинения», - сказал руководитель немецкой клиники.

Он прибавил, что стресс пациентки обусловлен еще и тем, что в прессе появляется информация о ней самой.