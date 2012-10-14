Врачи решили, что следует продолжить лечение Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге после осмотра Ю.Тимошенко в Харьковской больнице заявил председатель правления Берлинской клиники Шарите Карл-Макс Айнхойпль.

«Мы приняли решение продлить терапевтическое лечение госпожи Тимошенко. Продолжать лечение будем совместно – немецкая и украинская стороны. Это будет происходить в Харькове», - сказал он.

К.Айнхойпль отметил определенный прогресс в лечении украинского экс-премьера. Впрочем, по его словам, медики не полностью довольны «развитием силовых возможностей пациентки».

«Мы смогли добиться определенных успехов. В первую очередь, симптоматика боли значительно снижена, мобильность конечностей, прежде всего, это касается ног, значительно увеличена. Что касается силовых возможностей пациентки, я не могу сказать, что мы довольны», – отметил немецкий врач.

К.Айнхойпль также подчеркнул, что во время лечения Ю.Тимошенко были случаи, которые «отбрасывали процесс назад». В частности, он отметил то, что на успеваемости лечения отражается стресс, действиям которого постоянно подвергается Ю.Тимошенко.

По словам немецкого медика, Ю.Тимошенко боится, что против нее будут выдвигаться новые обвинения, а также ее беспокоит информация, появляющаяся в прессе относительно некоторых особенностей ее лечения.

Отвечая на вопрос, сколько еще времени понадобится для лечения экс-премьера, К.Айнхойпль сказал: «Давайте не будем создавать дополнительный стресс, устанавливая какие-либо сроки».

Он также сообщил, что из-за украинского законодательства немецкие специалисты не могут в одиночку проводить доверительные беседы с пациенткой. Это, отметил он, также негативно влияет на процесс лечения. В то же время руководитель немецкой клиники поблагодарил украинскую сторону за коллегиальное и плодотворное сотрудничество и выразил готовность продолжать лечение Ю.Тимошенко совместно с украинскими медиками.