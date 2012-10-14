Свободовцы возле столичного главка милиции сожгли флаги КПУ и ПР

Сторонники Всеукраинского объединения «Свобода» во время шествия от памятника Тарасу Шевченко к Михайловской площади по случаю 70-летия создания Украинской повстанческой армии сожгли флаги Компартии Украины и Партии регионов, которые несли с собой, склонив их к земле.

Как передает корреспондент УНИАН, этот акт они совершили на подходе к Михайловской площади возле столичного главка милиции.