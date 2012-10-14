К Тимошенко приехали немецкие врачи

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь Харьковской облорганизации ВО «Батькивщина» Юлия Германова, около 12.17 немецкие медики прибыли на территорию больницы.

По ее словам, в состав делегации входят Карл Макс Айнхойпль, Лутц Хармс и Аннет Райсхауэр.

Немецких специалистов возле больницы встречали сторонники Ю.Тимошенко.

Справка УНИАН. Печерский райсуд Киева в октябре 2011 года осудил Ю.Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

С конца декабря 2011 года экс-премьер отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая из-за ухудшения здоровья Ю.Тимошенко находится в больнице "Укрзализницы" в Харькове. За это время ее лечащими врачами были специалисты берлинской клиники «Шарите» Л.Хармс и А.Райсхауэр.