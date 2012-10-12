Минздрав говорит, что немецкие врачи Тимошенко прилетят 14 октября

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове сообщила журналистам председатель международной медицинской комиссии, первый заместитель министра здравоохранения Раиса Моисеенко.

По ее словам, в воскресенье планируют приехать трое специалистов немецкой клиники, которые принимали участие в лечении Ю.Тимошенко.

«От немецкой стороны поступает уже во второй раз такая нота, то есть, первая была 7-8 октября, когда должна была приехать врач, но она не приехала. Сейчас поступило обращение по поводу того, что планируется приезд в воскресенье, 14 октября, наших коллег, всех, кто принимает участие в проведении реабилитационных мероприятий, то есть троих – господина Айнхойпля, Хармса и госпожи Аннет Райсхауер», - сказала Р.Моисеенко.

Она подчеркнула, что позиция украинских врачей остается неизменной – Ю.Тимошенко прошла в полном объеме реабилитационный курс.

Однако, Р.Моисеенко отметила, что лечащими врачами экс-премьера являются немецкие специалисты, поэтому решение о выписке будут принимать именно они.

«Наша позиция остается прежней, что касается лечебных мероприятий. Реабилитационные мероприятия проведены сегодня в полном объеме. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что на сегодня лечащими врачами является немецкая сторона, и они взяли ответственность за эту ситуацию. Они на сегодня расписывают схемы лечения. Они просили 8-недельный период молчания, мы пошли навстречу. И этот период уже прошел. Они приезжают. Что они нам порекомендуют, мы будем слушать и будем обсуждать эту ситуацию», - сказала Р.Моисеенко.