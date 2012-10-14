УДАР собрался на съезд в Киеве
12:38, 14 октября 2012Политика
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В Киеве проходит съезд политической партии «УДАР».
Кличко проводит съезд своей партии
Как передает корреспондент УНИАН, съезд проходит в закрытом режиме в конгресс-холле Президент Отеля.
В 12.00 должен был начаться брифинг лидера "УДАРа" Виталия Кличко и руководителя центрального избирательного штаба партии Виталия Ковальчука.
Место проведения брифинга – конференц-зал Президент Отеля (ул. Госпитальная, 12, первый этаж).
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