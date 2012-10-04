УДАР заявил, что поддержит закон об импичменте

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер «УДАРа» Виталий Кличко заявил вчера во время встречи с избирателями в Хмельницком, на которую пришли около 700 человек.

“К сожалению, в настоящее время закона об импичменте Президента нет. И это не зависит от имени Президента. Первым шагом в Верховной Раде наша политическая сила готова прописать этот закон”, - сказал он.

По словам В.Кличко, люди имеют право высказать недоверие Президенту.

“Это задача для нас”, - сказал он.

Кроме того, В.Кличко заверил, что в Верховной Раде следующего созыва «УДАР» объединится и будет сотрудничать с Объединенной оппозицией «Батькивщина».

“Мы понимаем, что должны объединиться и обязательно это сделаем. На сегодняшний день нам (с Объединенной оппозицией «Батькивщина» - УНИАН) не нужно конкурировать. Если будем критиковать друг друга - власти только ждут этого. Должны сотрудничать”, - заметил В.Кличко.

Как сообщал УНИАН, 28 сентября заместитель председателя парламентской фракции «БЮТ-Батькивщина» Сергей Соболев заявил, что ключевым вопросом в переговорах между Объединенной оппозицией «Батькивщина» и партией «УДАР» является вопрос импичмента Президента.

«Уже на какую-то выходят конкретику переговоры с партией «УДАР», но нас интересует только один вопрос. Это даже не согласование мажоритарных кандидатов. Ключевой вопрос: голосует ли «УДАР» за импичмент Виктору Януковичу? Если голосует, то мы – союзники, если не голосует – лучше сейчас об этом сказать, чтобы мы не получили нового Тигипко, Мороза и новых тушек. Это вопрос, без ответа на который нельзя дальше двигаться. Но еще есть вопрос согласования совместной программы и согласования каждого округа», – сказал С.Соболев.

Что же касается результатов выборов в мажоритарных округах, то, по его словам, многое будет зависеть от переговоров с партией «УДАР». В частности, С.Соболев заверил, что, в случае договоренности между политическими силами, «по крайней мере на востоке, каждый третий округ будет наш».