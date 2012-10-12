27 тысяч помещений УИК уже взяты под охрану
Почти 27 тысяч из более 32 тысяч помещений, где 28 октября будет проходить голосование на выборах народных депутатов, на сегодняшний день уже взято под охрану.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Виктор Ратушняк.
По его словам, МВД договорилось с руководителями частных охранных структур, которые выделили своих сотрудников для охраны помещений участковых избирательных комиссий, поскольку задолго до дня голосования к охране этих помещений нецелесообразно привлекать сотрудников милиции. Кроме того, некоторые помещения, в которых нет охранников, поставлены на сигнализацию. Также некоторые УИК охраняют общественные формирования.
По словам В.Ратушняка, к этой работе привлечено 21 тысячу работников частных охранных структур и 2,2 тысячи представителей общественных формирований.
В то же время он проинформировал, что вчера в Полтавской области были задержаны двое несовершеннолетних – ученик общеобразовательной школы и учащийся ПТУ, которые на одном из избирательных участков похитили техническое оборудование.
«Похищенное изъято и возвращено», - отметил заместитель министра.
Как сообщал УНИАН, 11 октября с избирательного участка в доме культуры в селе Петрашивка Полтавской области украли веб-камеры, ноутбук и модем. В доме культуры сторожей не было. Неизвестные проникли в здание, разбив окно.
Возбуждено уголовное дело.