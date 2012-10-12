27 тысяч помещений УИК уже взяты под охрану

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Виктор Ратушняк.

По его словам, МВД договорилось с руководителями частных охранных структур, которые выделили своих сотрудников для охраны помещений участковых избирательных комиссий, поскольку задолго до дня голосования к охране этих помещений нецелесообразно привлекать сотрудников милиции. Кроме того, некоторые помещения, в которых нет охранников, поставлены на сигнализацию. Также некоторые УИК охраняют общественные формирования.

По словам В.Ратушняка, к этой работе привлечено 21 тысячу работников частных охранных структур и 2,2 тысячи представителей общественных формирований.

В то же время он проинформировал, что вчера в Полтавской области были задержаны двое несовершеннолетних – ученик общеобразовательной школы и учащийся ПТУ, которые на одном из избирательных участков похитили техническое оборудование.

«Похищенное изъято и возвращено», - отметил заместитель министра.

Как сообщал УНИАН, 11 октября с избирательного участка в доме культуры в селе Петрашивка Полтавской области украли веб-камеры, ноутбук и модем. В доме культуры сторожей не было. Неизвестные проникли в здание, разбив окно.

Возбуждено уголовное дело.