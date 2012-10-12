ЦИК пятый раз сменила главу ОИК в Каменец-Подольском

Об этом говорится в обнародованном на официальном сайте ЦИК постановлении № 1370 от 10 октября.

Такие изменения были внесены в состав ОИК из-за того, что предыдущая кандидатура, предложенная фракцией "БЮТ-Батькивщина", в лице Владимира Тюрина была отклонена в связи с его регистрацией в этом округе официальным наблюдателем от Украинской платформы "Собор".

"Частью 3 статьи 26 закона установлено, что в состав окружной избирательной комиссии не могут входить, в частности, официальные наблюдатели", - объясняется в постановлении ЦИК.

Как сообщал УНИАН, фракция "БЮТ-Батькивщина" решила заменить председателя ОИК № 193 О.Липман в связи с тем, что она изменила "политическую ориентацию".

Пользователи социальных форумов Каменец-Подольского сообщают о нарушениях, с которыми ОИК № 193 проводит заседания, в том числе речь идет о проведении заседаний в закрытом режиме, недопущении на заседания уполномоченных представителей партий, невключении представителей оппозиции в состав участковых комиссий и тому подобное.

10 октября Центральная избирательная комиссия не смогла принять решения о досрочном прекращении полномочий всего состава окружной избирательной комиссии № 193.

Досрочное прекращение полномочий ОИК инициировал член ЦИК, куратор Хмельницкой области Игорь Жиденко в связи с систематическими нарушениями избирательного законодательства, в том числе во время проведения жеребьевки в состав участковых избирательных комиссий.

В соответствии с квотами, полученными в результате жеребьевки в Центральной избирательной комиссии, должность председателя ОИК № 193 принадлежит фракции "БЮТ-Батькивщина".

Все остальные партии (партия Наталии Королевской "Украина – Вперед!", объединение "Єдина родина", партии "Руський блок", "Молодь до влади", Либеральная партия Украины, партия "Братство", Христианско-демократическая партия Украины, партия "Союз анархистов Украины", народно-трудовой союз Украины, партия "Зеленая планета", фракция Партии регионов, фракция Народной партии в Верховной Раде Украины, фракция КПУ, Украинская народная партия, фракция "НУ-НС", партия "Русь єдина" и партия "Руська єдність") имеют в составе этой комиссии по одному представителю.

С момента создания ОИК № 193 возглавлял Павел Билоус, но его деятельность неоднократно становилась предметом судебных исков Партии регионов.

5 сентября Хмельницкий окружной административный суд частично удовлетворил иск Партии регионов и признал противоправными действия председателя ОИК № 193 П.Билоуса в части единоличное утверждение проекта повестки дня одного из заседаний избиркома. В решениях по результатам рассмотрения предыдущих исков суд признавал противоправной бездеятельность председателя ОИК П.Билоуса.

Сразу после этого решения суда члены ОИК обратились в ЦИК с представлением о необходимости замены председателя, однако ЦИК признал необоснованным требование членов ОИК.

Позже П.Билоус на должности председателя ОИК был заменен другим представителем "БЮТ-Батькивщины" – Надеждой Мазурик, которая на заседании ОИК 8 октября также сложила свои полномочия. В тот же день комиссию возглавила О.Липман.

9 октября Центральная избирательная комиссия в четвертый раз заменила председателя окружной избирательной комиссии № 193 по представлению фракции "БЮТ-Батькивщина". ОИК, согласно решению ЦИК, должен был возглавить Владимир Тюрин.