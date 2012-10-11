МИД создаст международным наблюдателям пресс-центр

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики МИД, отметив, что пресс-центр создается с целью создания максимально благоприятных условий для донесения миссиями международных наблюдателей своих оценок подготовки и проведения нынешних выборов в Верховную Раду.

В пресс-центре, который будет действовать в помещении Дипломатической академии при МИД Украины (г. Киев, ул. Большая Житомирская, 2), всем миссиям наблюдателей от международных организаций и иностранных государств на бесплатной основе будет предоставляться технически качественно оборудованная площадка для проведения брифингов и пресс-конференций в период с 25 по 30 октября.

По вопросам организации пресс-конференции и аккредитации при пресс-центре нужно обращаться по телефону 226 22 31 и по адресу электронной почты press@mfa.gov.ua

Как сообщал УНИАН, Центральная избирательная комиссия по состоянию на 10 октября уже зарегистрировала 1064 официальных наблюдателей, в том числе от 13 государств и 21 международной организации.