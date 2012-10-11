Вице-президента ПА ОБСЕ не пустили к Тимошенко и Луценко

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Батькивщины”, ссылаясь на официальный пресс-релиз Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

«Я разочарована, что пока еще я не получила возможность лично встретиться с Тимошенко или Луценко, которые все еще остаются в тюрьме с приближением дня выборов. Я считаю, что встреча с этими двумя деятелями важна для нашей оценки избирательной среды. Я буду продолжать поддерживать коммуникацию с их сторонниками и другими участниками, поскольку ОБСЕ должна оценить полную политическую ситуацию в Украине», - подчеркнула В.Дуглас.

В пресс-релизе напоминается, что в июле Ассамблея проголосовала за то, чтобы призвать Украину «выполнить взятые на себя обязательства в рамках ОБСЕ относительно проведения демократических выборов путем создания для всех политических сил и политических лидеров, включая тех, кто находится за решеткой, равных возможностей для участия в предстоящих парламентских выборах», но несмотря на это, «Центральная избирательная комиссия Украины отказала в регистрации Тимошенко и Луценко».

В этой связи В.Дуглас отметила, что «свободные выборы зависят от открытой среды проведения кампании, в которой лидерам всех политических групп дают возможность быть услышанными».