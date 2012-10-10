Тимошенко хочет встретиться с вице-президентом ПА ОБСЕ

Об этом сообщается на официальном сайте Ю.Тимошенко.

"Сегодня во время моей встречи с мамой мы обсуждали этот вопрос. Она сказала, что о своем согласии на встречу с госпожой Вальбургой уже сообщила в письменном виде руководству Качановской колонии", - сказала дочь экс-премьера Евгения Тимошенко.

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На сайте также сообщается, что в свою очередь В.Дуглас, которая находится сейчас с визитом в Украине, направила официальный запрос по поводу встречи с Ю.Тимошенко в Министерство иностранных дел, Генеральную прокуратуру и Государственную пенитенциарную службу Украины.

Как сообщал УНИАН, в этом году ПА ОБСЕ приняла декларацию, в которой призвала власть Украины освободить Ю.Тимошенко и бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко.