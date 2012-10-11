В Сумской области разгромили офис ПР

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе облорганизации ПР.

«Сломаны двери, выбита межкомнатная стена, открыт сейф с документацией - такие следы оставили после себя воры. Материальные ценности – техника, компьютеры, мобильные телефоны, личные вещи и т.п. - все осталось на месте. По предварительному предположению, место нападения выбрано не случайно, и все действия были направлены исключительно на офис Партии регионов, поскольку соседние офисы в этом же здании не повреждены», - говорится в сообщении.

Что касается причин и возможных виновников преступления, то партийцы предполагают, что к этому могут быть причастны представители оппозиции. «Воров интересовало только содержание наших сейфов. То есть, скорее всего, они искали определенную информацию о нашей работе. Конкретно подозревать никого не могу. Но допускаю, что это, возможно, наши оппоненты, которым не нравится, как проходит наша предвыборная кампания: а она проходит конструктивно, с максимальным уважением к оппонентам», - сказал председатель Тростянецкой райорганизации ПР Алексей Новохацкий.

В свою очередь в ССО УМВД Украины в Сумской области корреспонденту УНИАН сообщили, что на месте происшествия ведется тщательное расследование. В партийном офисе работает следственная группа, здесь побывал начальник райотдела милиции. Уже установлено, что злоумышленники сняли с петель входные двери в здание, но в сам офис парторганизации сразу попасть не смогли. Поэтому неизвестные лица проломили гипсокартонную стену и, учинив в комнате беспорядок, открыли два сейфа. Из одного из них пропало 800 гривен, которые принадлежали бухгалтеру партийцев.

По данному факту милиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – «кража». Следствие по делу продолжается.