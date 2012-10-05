В ПР жалуются на «телефонных террористов»

Как сообщает пресс-служба Киевской областной организации Партии регионов, в частности неизвестные лица звонят по телефону предпринимателям и жителям области и требуют у них от имени Партии регионов перечислить деньги в ее избирательный фонд.

Партия выражает возмущение по этому поводу и обещает содействовать привлечению к ответственности этих «телефонных террористов».

Первый заместитель председателя Киевской областной организации Партии регионов, председатель Киевской областной государственной администрации Анатолий Присяжнюк заверил, что от имени партии подобные звонки невозможны. «Такая ситуация в области принципиально невозможна. Избирательный фонд Партии регионов формируется исключительно на добровольных началах. Мы – действительно народная партия, и категорически против каких-либо форм принуждения», - подчеркнул он.

Киевская областная организация Партии регионов обращается к гражданам с просьбой быть внимательными и сразу же сообщать о любых попытках вымогательства, которые провокаторы будут осуществлять от имени политической силы.