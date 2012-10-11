Королевская подала в суд на социологов

Как сообщает представитель политической силы, юрист Александра Павленко, партия не согласна с обнародованным процентом граждан, готовых, по мнению этих организаций, поддержать партию на выборах. Александра Павленко отметила также, что у партии есть много оснований считать, что обнародованные данные являются не только недостоверными, но и не соответствует действительности сам факт проведения исследования. Поэтому партия подала ходатайство о принятии соответствующих мер и запретить Фонду «Демократические инициативы» и «КМИС» публиковать любые данные, которые они получили по поводу партии «Украина - Вперед!».

«Мы требуем осуществить этот запрет, по крайней мере, до конца рассмотрения этого дела, и считаем, что недостоверная информация не должна попадать в Интернет-сайты и перепечатываться другими СМИ, которые имеют цель воздействовать на мнение общественности и взгляды избирателей», - отметила юрист.

Иск является нематериальным. «Мы не хотим заработать денег: иск подан исключительно для опровержения недостоверных данных», - подытожила Александра Павленко.