В ВР проходят 4 партии, одна - на грани (опрос)

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии.

В частности, согласно этим результатам, за Партию регионов готовы проголосовать 20,1% избирателей, «Батькивщину» - 12,1%, «УДАР» - 11,5%, КПУ - 7,8% и за “Свободу” - 4,7%.

Не преодолевают проходной барьер партия Наталии Королевской „Украина - Вперед!“, которую готовы поддержать только 1,4%, и партия «Наша Украина» - около 1% сторонников от всех избирателей Украины.

Каждая из остальных 15 партий, принимающих участие в выборах по партийным спискам, в конце сентября имела менее 1% сторонников.

Партию регионов больше всего поддерживают избиратели Восточного (35%) и Южного (30%) регионов, в Центре ее поддерживают 12%, на Западе - 5%.

В то же время «Батькивщину» поддерживают 25% избирателей Западного, 16% – Центрального, 5% – Южного и 3% – Восточного регионов.

Партию «УДАР» Виталия Кличко поддерживают 18% избирателей Западного, 13% – Центрального, 10% – Южного и 6% – Восточного регионов.

Коммунистическую партию Украины поддерживают 14% избирателей Восточного, 10% – Южного, 5% – Центрального и 3% – Западного регионов.

Всеукраинское объединение «Свобода» поддерживают 15% избирателей Западного, 3% – Центрального, 1% – Южного и 1% – Восточного регионов.

Опрос проводился с 21 сентября по 3 октября 2012 года. Методом интервью было опрошено 2043 респондентов, проживающих во всех областях Украины (включая город Киев) и в Крыму по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и при дизайн-эффекте 1.5) не превышает: 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% - для показателей, близких к 25%, 2,0% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.