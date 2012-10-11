СМИ: Лавра и Мариинский парк могут сползти к Днепру

Об этом сообщает ТСН, обращая внимание на трещины на асфальтовой дороге и на земле склонов.

Геолог Василий Боковой предостерегает, что если не остановить этот процесс, склон продолжит сползать до ровного места. Под угрозой оказалась вся панорама столицы. Сползти могут Киево-Печерская лавра, Аскольдова могила, Мариинский парк, Арка дружбы народов, Андреевская церковь - всего 80 аварийных объектов.

Не сдвинется только Верховная Рада, потому что стоит на устойчивой почве. А еще - скандальный дом на Грушевского, 9-а, и новая вертолетная площадка, потому что они возведены на гигантских бетонных сваях, и земля им вообще не нужна.

Тем временем государство не финансирует укрепление склонов, зато на них не прекращают строительство, которое и стало одной из причин столичных оползней, отмечает ТСН.

Единственное, благодаря чему еще держатся киевские холмы - это штольни, тоннели которых проходят под землей в центре столицы. Они составляют дренажную систему, пояснил сотрудник управления противооползневых работ. Через щели в потолке вода просачивается в штольню и далее по трубам стекает в реку. Сто километров подземных путей высушивают склон, и он стоит на месте. Но сейчас это все находится в аварийном состоянии: пол поднимается, а стены рассыпаются. Из-за грязи вода просто не стекает - именно поэтому все надо чистить. Капитального ремонта в штольнях не было с советских времен. Поэтому перенасыщенные водой днепровские склоны понемногу сползают. В управлении подсчитали, что на ремонт подземных штолен нужно 20 млн грн. Еще дороже обойдется укрепление сваями.