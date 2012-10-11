Яценюк: Я не могу допустить тушек

У Объединенной оппозиции не будет тушек в следующем составе Верховной Рады, заявил председатель Совета Объединенной оппозиции Арсений Яценюк в интервью Савику Шустеру на Первом национальном, сообщает «Украинская правда».

«У нас не будет тушек. Я не могу допустить тушек. И мы формировали списки партий из 8 объединенных партий таким образом, чтобы там не было тех, кто является политическими чудовищами», - отметил он.

«Понимаю, что будут запугивать. Прекрасно понимаю. Понимаю, что будут жать. Будут покупать. Будем держать», - добавил А.Яценюк.

По его убеждению, люди выйдут с протестами, если результаты выборов будут сфальсифицированы. «Мы будем призывать людей выйти, если будут махинации, фальсификации», - уточнил А.Яценюк.