Кандидат от оппозиции подал в суд на губернатора

Предметом иска стало "грубое нарушение избирательного законодательства", прежде всего участие в предвыборной агитации в рабочее время в пользу Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.Шумский на пресс-конференции, отметив, что «9 октября зарегистрирован мой иск в Окружном административном суде Одесской области, в котором указано множество фактов реализации председателем ОГА Э.Матвийчуком агитационной стратегии Партии регионов в рабочее время».

С.Шумский назвал программу «Народный бюджет», используемую главой Одесской ОГА в агитационных целях, «технологией манипулирования избирателями».

По словам кандидата в депутаты, деньги на реализацию провозглашенных «8 тысяч добрых дел» в действительности берутся из госбюджета, то есть из кармана налогоплательщиков. Иными словами, заявил С.Шумской, «налицо шулерская подмена понятий, когда из-за не самого благополучного финансового состояния Одесской области крупные денежные средства переводятся из госбюджета путем трансфертов и субвенций в областной бюджет, а затем распределяются по районным и сельским бюджетам, и некоторых из приближенных к областному руководству кандидатов-«регионалов» назначают так называемыми «кураторами «Народного бюджета».

По теме: Кандидаты заявляют о массовых нарушениях при жеребьевках

Кроме того, акцентировал С.Шумский, «имя и фамилия госслужащего 1 ранга Э.Матвийчука многократно упоминается в средствах наглядной агитации, что ставит меня в неравные условия как кандидата в депутаты Верховной Рады по 140-му избирательному округу».

Исходя из этого, кандидат в депутаты выразил уверенность, что «судом будет запрещено главе ОГА вести предвыборную агитацию в рабочее время, а также использовать понятие "Народный бюджет" в личных целях кандидатами-«регионалами».

Заседание суда запланировано за четверг, 11 октября, председательствовать на слушании дела будет судья Элла Катаева.