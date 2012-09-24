Кандидаты заявляют о массовых нарушениях при жеребьевках

Причем протоколы результатов жеребьевок часто не выдаются под надуманными предлогами руководством комиссий кандидатам в депутаты и их доверенным лицам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявили на пресс-конференции «Фальсификация результатов будущих выборов начинается сегодня» кандидаты по одномандатным избирательным округам от Объединенной оппозиции в Одесской области Владимир Усов, Сергей Шумский, Александр Борняков и Александр Сомов.

Как сообщила юрист областной организации ВО «Батькивщина» Оксана Добровольская, «с учетом зафиксированных фактов злоупотреблений руководством комиссий избирательных округов и грубых нарушений законодательства со стороны госслужащих при формировании состава участковых избирательных комиссий, а также фальсификации результатов жеребьевок» в суды уже направлено 2 иска о признании недействительными результатов жеребьевок.

Еще 6 исков, по словам О.Добровольской, будут переданы в суды в течение понедельника.

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В частности, как отметил А.Борняков, «из-за злоупотреблений со стороны руководства комиссии избирательного округа №142 проведение жеребьевки в установленные законом сроки вообще было сорвано. Причем руководители ОИК совместно с председателем Тарутинского райсовета Иваном Бузияном, игнорируя требования законодательства, выталкивали журналистов с заседания комиссии, чтобы предотвратить освещение события».

По словам А.Борнякова, для выдавливания из состава избиркомов представителей кандидатов от Объединенной оппозиции руководством комиссий активно используется технология включения в состав ОИК так называемых «двойников» от структур, близких к Партии регионов - зафиксировано уже около 80 лиц, которые представляют в комиссии ту или иную партию, хотя не подавали заявлений.

Организаторы пресс-конференции утверждают, что зафиксировали множество фактов «откровенной фальсификации руководством ОИК №134, 135, 136, 140, 141, 142, 143», а также «создания искусственных барьеров в процессе представления кандидатур для включения в состав участковых избирательных комиссий №135, 136, 140, 142, умышленного срыва работы окружной комиссии №142» и других нарушений законодательства».

В коллективном заявлении, копией которого располагает УНИАН, кандидаты в депутаты от Объединенной оппозиции требуют от Генпрокуратуры Украины пресечь факты «фальсификации выборов в Одесской области, которая является лидером по части нарушений избирательного законодательства».