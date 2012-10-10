Социологи уже насчитали Ляшко один процент

Об этом свидетельствуют данные всеукраинского опроса общественного мнения, который 12-23 сентября провел КМИС.

Как сообщал УНИАН, больше всего сторонников, по результатам опроса, у Партии регионов - 23,0%, партии «УДАР Виталия Кличко» - 15,9%, Всеукраинского объединения «Батькивщина» - 12, 2%, Коммунистической партии Украины - 8,1%.

Всеукраинское объединение «Свобода» набирает 3,4%, партия «Украина - Вперед!» - 2,6%.

Методом интервью было опрошено 2012 респондентов, проживающих во всех областях Украины и в Крыму. Статистическая погрешность выборки не превышает 3.3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.