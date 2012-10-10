У Богатыревой не знают, как дальше лечить Тимошенко, - ждут немецких коллег

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Кабинете министров сообщила первый заместитель министра охраны здоровья Раиса Моисеенко.

По ее словам, плановое реабилитационное лечение экс-премьер-министра Ю.Тимошенко предписано врачами, и заключается оно в усилении режима движения.

«Такой курс лечения может продолжаться от двух до трех недель», - добавила Р.Моисеенко.

Она также сообщила, что раз в три недели в Украину приезжают немецкие врачи, которые лечат Ю.Тимошенко. Очередной визит запланирован на будущую неделю.

«Мы ожидаем приезда немецких врачей, которые дадут или не дадут свои рекомендации. На следующей неделе мы ждем приезда специалистов. Наши стандарты лечения уже все исчерпаны, все назначения делают немецкие врачи. Мы будем принимать ко вниманию все, что они будут говорить», - сказала Р.Моисеенко.

Справка УНИАН. Печерский райсуд Киева в октябре 2011 года осудил Ю.Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

С конца декабря 2011 года экс-премьер отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая из-за ухудшения состояния здоровья Ю.Тимошенко находится в больнице «Укрзализницы» в Харькове. За это время ее лечащими врачами были специалисты берлинской клиники «Шарите» Лутц Хармс и Аннет Райсхауэр.