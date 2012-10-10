В центре Днепропетровска разгромили кафе, принадлежащее сестре Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на месте происшествия сообщила сама Т.Шарапова.

По ее словам, неизвестные вандалы разгромили бетонно-гипсовый фонтан, 6 скамеек, вырвали 14 фонарей, установленных по периметру летней площадки кафе. Также были перевернуты тяжелые гранитные урны, специально заказанные для кафе. По предварительным подсчетам, убытки составляют 60 тыс. грн, добавила владелица кафе.

Т.Шарапова отметила, что не знает, кто разгромил кафе, поскольку ей никто не угрожал.

В то же время Т.Шарапова уточнила, что вчера вечером в кафе приходили две девушки, которые заявили, что они журналистки, и расспрашивали, действительно ли кафе «Золотая рыбка» принадлежит дочери Юлии Тимошенко Евгении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа милиции, которую вызвала утром владелица кафе.

Заместитель начальника Бабушкинского райотдела милиции Днепропетровска Тарас Ткаченко сообщил журналистам, что действия неизвестных подпадают под статью 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

«На данный момент рассматривается именно эта статья. Однако следствие продолжается. Будем возбуждать уголовное дело», - отметил Т.Ткаченко.

По его словам, милиция уже изъяла две видеокамеры, установленные в офисах дома, где расположено кафе «Золотая рыбка».

Т.Ткаченко также допустил, что вандалов, которые разгромили летнюю площадку кафе, было не меньше пяти, поскольку разрушенные малые архитектурные формы были объемные и тяжелые.

Летняя площадка кафе «Золотая рыбка» находится в нескольких метрах от кафе «Вареничная», которое принадлежит дочери Ю.Тимошенко Евгении.