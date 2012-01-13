Дочь Тимошенко не продавала ресторан

Евгения Тимошенко, дочь экс-премьера Юлии Тимошенко, не продает свой ресторан "Сiro's pomodoro".

"Мы опровергаем смену владельцев ресторана Чирос Помодоро", - сообщила ТСН.ua администрация ресторана.

Напомним, в среду, 12 января газета "Сегодня" со ссылкой на сотрудницу ресторана сообщила, что Женя Тимошенко уже два месяца как не является владелицей "Сiro's pomodoro" и Шон Карр там больше не выступает. Евгения и Шон Карр открыли ресторан "Сiro's pomodoro" в полуподвальном помещении на Шота Руставели, 12, в апреле 2009 года. Это сетевой ресторан, такие заведения работают в Лондоне, Дубае, Афинах, Бухаресте, Абу-Даби.