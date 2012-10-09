Делегатам съезда оппозиции приказано быть наготове

Об этом на своей странице в Twitter написал народный депутат от фракции «БЮТ-Батькивщина» Андрей Шевченко.

«Съезд может пройти 14 октября», - написал А.Шевченко. Он добавил, что делегатам приказано быть готовыми собраться в Киеве. Однако, в то же время он уточнил, что окончательного решения пока нет.

Народный депутат также отметил, во время съезда возможно принятие решений относительно изъятия из списка и снятия отдельных мажоритарщиков, которые баллотируются от объединенной оппозиции.