Делегатам съезда оппозиции приказано быть наготове
20:36, 09 октября 2012Политика
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Объединенная оппозиция «Батькивщина» планирует провести свой съезд 14 октября.
Андрей Шевченко приоткрыл карты
Об этом на своей странице в Twitter написал народный депутат от фракции «БЮТ-Батькивщина» Андрей Шевченко.
«Съезд может пройти 14 октября», - написал А.Шевченко. Он добавил, что делегатам приказано быть готовыми собраться в Киеве. Однако, в то же время он уточнил, что окончательного решения пока нет.
Народный депутат также отметил, во время съезда возможно принятие решений относительно изъятия из списка и снятия отдельных мажоритарщиков, которые баллотируются от объединенной оппозиции.
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