СМИ: ПР и Батькивщина готовятся к изменению списков

Вчера Коммерсанту-Украина стало известно, что Партия регионов и объединенная оппозиция "Батькивщина" готовятся к внесению изменений в избирательные списки, утвержденные на предвыборных съездах.

Такая возможность предусмотрена законом "О выборах народных депутатов", согласно которому ЦИК вправе отменить регистрацию кандидата в депутаты не позже, чем за 12 дней до дня выборов по заявлению кандидата или партии, его выдвинувшей.

Первый заместитель главы парламентской фракции "БЮТ-Батькивщина" Сергей Соболев сообщил, что с датой проведения предвыборного съезда оппозиция определится в среду. Предполагается, что главной темой будет вопрос об отзыве заведомо непроходных кандидатов в мажоритарных округах и поддержке единых кандидатов совместно с партией УДАР.

Между тем вчера один из лидеров объединенной оппозиции Арсений Яценюк, говоря о возможности проведения съезда, допустил, что он может и не состояться, так как мажоритарщики могут самостоятельно сняться в пользу новых союзников.

ПР же проведет съезд в субботу, 13 октября. Главной его темой станет исключение из избирательного списка ряда кандидатов и обсуждение предвыборной тактики в оставшиеся до дня выборов недели.

"Перечень кандидатов на вылет знает всего несколько человек. Говорят, что будут исключены те, кто попал в список "случайно" или плохо зарекомендовал себя во время избирательной кампании. Речь идет о 5-10 лицах",— сообщил источник в ПР.

"Скорее всего это будет съезд, который каким-то образом откорректирует список и более четко обозначит мобилизацию сторонников Партии регионов на предстоящих выборах. Думаю, это будет выглядеть как часть избирательной кампании — крупное агитационное шоу-мероприятие",— считает член ПР Валерий Коновалюк.