Регионал: ПАСЕ отказалась рассматривать Украину по отдельной процедуре

Народный депутат от Партии регионов, вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Иван Попеску заявил, что ПАСЕ не поддержала идею представителей украинской оппозиции о рассмотрении вопроса Украины по отдельной процедуре.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, об этом И.Попеску сказал сегодня, комментируя итоги сессии ПАСЕ в Страсбурге.

«Парламентская ассамблея Совета Европы на заключительной сессии в Страсбурге не поддержала идею нашей оппозиции о рассмотрение вопроса Украины по отдельной процедуре, несмотря на то, что некоторые партнеры нашей оппозиции из Европейской народной партии (ЕНП) пытались поднять этот вопрос», - сообщил И.Попеску.

Более того, по его словам, ни в одном из докладов, на основании которых были разработаны соответствующие документы резолюции, не прошла ни одна поправка, где указывалась бы Украина. «Ни в резолюции об определении политических заключенных, ни в резолюции, которая касается кодекса поведения членов ПАСЕ», - добавил И.Попеску.

Он отметил, что члены Парламентской ассамблеи Совета Европы заняли такую позицию, потому что никто не хочет на уровне ПАСЕ втягиваться в политическую борьбу, которая сейчас происходит в Украине, и никто не хочет выступить в поддержку той или иной политической силы.

«Даже интервью господина А.Гросса, председателя миссии по наблюдению, вызвало очень жесткую критику со стороны разных политических сил. Даже был поставлен вопрос о том, чтобы поменяли руководителя миссии наблюдения. Но все же Бюро ПАСЕ оставило господина А.Гросса, указав ему на то, что он не имеет права давать личные оценки избирательному процессу до окончания выборов. Так как члены миссии наблюдения должны руководствоваться кодексом поведения, а не личными политическими предпочтениями», - заявил депутат-«регионал».

«Мы же в свою очередь надеемся, что проведем выборы на самом высоком уровне. И выборы будут признаны честными. А Украина сделает еще один шаг в направлении снятия мониторинга. Потому что у нас остался только один формальный пункт для снятия мониторинга – это принятие нового закона о прокуратуре и, конечно же, проведение демократических выборов в соответствии с европейскими стандартами», - подытожил И.Попеску.

Как сообщал УНИАН, сессия ПАСЕ проходила с 1 по 5 октября.