Сегодня за интервью украинскому журналу могут уволить главу наблюдателей ПАСЕ

О необходимости отставки главы миссии наблюдателей ПАСЕ за выборами в Украине заявил Роджер Гейл (Великобритания).

Он обвинил господина Гросса в предвзятости и недопустимом поведении. "Руководитель миссии в Украине сформировал свое мнение заранее, еще до того как в стране прошли выборы. Фактически он призвал украинцев к новой революции. Я надеюсь, что бюро завтра (в пятницу.—ред.) отреагирует на это и заменит главу делегации",— потребовал британский депутат, выступая на слушаниях о правилах поведения членов ПАСЕ, пишет КоммерсантЪ-Украина.

Резкое заявление Роджера Гейла связано с интервью Андреаса Гросса, опубликованным на минувшей неделе в журнале "Украинский тиждень". В нем глава миссии ПАСЕ заявил, что ситуация с демократией в Украине по ряду показателей хуже, чем в России, выразил "пессимизм по поводу того, что происходит в Украине", и допустил, что украинцы снова проведут революцию "лет через 25".

Вопрос о привлечении Андреаса Гросса к ответственности будет вынесен на заседание бюро ПАСЕ сегодня в первой половине дня. Сам Андреас Гросс заявил, что уходить с поста не собирается. "Совершенно нет! Зачем мне это делать? К тому же один из украинских коллег только что заверил меня, что украинская делегация не разделяет мнение господина Гейла".