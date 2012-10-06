Тигипко посчитал места регионалов в будущем парламенте

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в прямом эфире Севастопольской региональной государственной телерадиокомпании.

По расчетам С.Тигипко, Партия регионов на парламентских выборах по списку наберет минимум 30%, по «мажоритарке» - 70% мест.

«Сегодня мы лидируем с отрывом в 7%. Это самые последние прогнозы, я видел их два дня назад. 7% - это хорошая цифра. Минимум, который мы получим, я думаю, это 30% по спискам. В последнее время мы получили хорошую динамику, может быть, и больше. По «мажоритарке» мы рассчитываем на порядка 70% мест», - сказал он.

С.Тигипко отметил, что нынешняя тенденция свидетельствуют о наличии всех шансов на создание Партией регионов большинства в ВР.

«Мы можем и сами сформировать большинство. При этом будем рады, если сможем развить – под программу наших действий – коалицию», - сказал он.